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Жители Донского остались без газа

Жители Донского остались без газа

На месте происшествия проводят аварийно-восстановительные работы.

21 марта в 14.45 в оперативно-дежурную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» сообщили о частичном нарушении газоснабжения в Донском.

Для уточнения обстановки и координации действий восстановительных работ в район происшествия убыла оперативная группа Донского пожарно-спасательного гарнизона ГУ МЧС России по Тульской области.

На данный момент известно, что без газа остались 50 человек.

Ситуация находится на контроле Главного управления МЧС России по Тульской области. На месте происшествия проводят аварийно-восстановительные работы.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 15:47 +1
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