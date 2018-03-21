Массовое ДТП под Тулой: фоторепортаж

Фото и видео Юлии Гришиной

Напомним, в 20.00 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 183-м километре трассы «Крым», где столкнулись фура Mercedes, малотоннажный грузовик Hyundai, Chevrolet Lacetti, Ssang Yong Kyron и Opel.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, причиной аварии стал выезд одной из легковушек на встречную полосу. По предварительной информации, при столкновении пострадали два человека.

На аварийном участке дороги снижена пропускная способность, сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение. На месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС России по Тульской области.