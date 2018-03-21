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Массовое ДТП под Тулой: фоторепортаж
Фото и видео Юлии Гришиной

Массовое ДТП под Тулой: фоторепортаж

На участке трассы «Крым» сотрудниками ГИБДД организовано риверсивное движение.

Напомним, в 20.00 на телефон «Единой службы спасения-112» поступило сообщение о ДТП на 183-м километре трассы «Крым», где столкнулись фура Mercedes, малотоннажный грузовик Hyundai, Chevrolet Lacetti, Ssang Yong Kyron и Opel.

К месту происшествия незамедлительно были направлены сотрудники МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи. Как уточнили в пресс-службе областного УМВД, причиной аварии стал выезд одной из легковушек на встречную полосу. По предварительной информации, при столкновении пострадали два человека.

На аварийном участке дороги снижена пропускная способность, сотрудниками ГИБДД организовано реверсивное движение. На месте происшествия работает оперативная группа ГУ МЧС России по Тульской области.

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Авария с участием пяти машин под Тулой, Фото: 1
Авария с участием пяти машин под Тулой, Фото: 2
Авария с участием пяти машин под Тулой, Фото: 3
Авария с участием пяти машин под Тулой, Фото: 4
Авария с участием пяти машин под Тулой, Фото: 5
Авария с участием пяти машин под Тулой, Фото: 6
Авария с участием пяти машин под Тулой, Фото: 7
Авария с участием пяти машин под Тулой, Фото: 8
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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:48 0
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