На трассе «Крым» под Тулой столкнулись пять машин

По официальной информации, в ДТП пострадали два человека.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на 183-м километре трассы «Крым», рядом с посёлком Барсуки.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по предварительным данным, там столкнулись 5 автомобилей – Ssang Yong, Chevrolet, Opel, а также грузовой полуприцеп и грузовик «ЗИЛ».

Предположительно, водитель одной из легковушек не справился с управление и столкнулся с другими транспортными средствами. По имеющейся на момент публикации информации, в ДТП пострадали два человека.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают все детали произошедшего и организуют дорожное движение на трассе.