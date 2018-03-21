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На трассе «Крым» под Тулой столкнулись пять машин

На трассе «Крым» под Тулой столкнулись пять машин

По официальной информации, в ДТП пострадали два человека.

Сотрудники Госавтоинспекции Тульской области выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего на 183-м километре трассы «Крым», рядом с посёлком Барсуки.

Как сообщили в пресс-службе областного УМВД, по предварительным данным, там столкнулись 5 автомобилей – Ssang Yong, Chevrolet, Opel, а также грузовой полуприцеп и  грузовик «ЗИЛ».

Предположительно, водитель одной из легковушек не справился с управление и столкнулся с другими транспортными средствами. По имеющейся на момент публикации информации, в ДТП пострадали два человека.

Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия, устанавливают все детали произошедшего и организуют дорожное движение на трассе.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 20:31 +1
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