Тульские полицейские встретились с Михаилом Пореченковым

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Известный актёр рассказал стражам порядка о своей творческой деятельности и пообщался с воспитанниками тульского общества «Динамо».

В Управлении МВД России по Тульской области состоялась творческая встреча с актёром театра и кино Михаилом Пореченковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гость рассказал полицейскими региона о своей творческой деятельности, подробно остановившись на сыгранных им ролях стражей порядка. По словам артиста, каждая роль ему по-своему дорога, прожита им и прочувствована.

Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин поблагодарил актёра за визит и выразил надежду, что такие встречи станут традицией.

Также Михаил Пореченков посетил тренировку детей, занимающихся самбо в тульской областной организации «Динамо». Юные спортсмены признались, что роль Ивана Поддубного, воплощённая актёром на киноэкране, для многих из них стала ориентиром и примером. Пореченков пожелал ребятам вырасти настоящими защитниками и стражами порядка.