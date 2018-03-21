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Тульские полицейские встретились с Михаилом Пореченковым
Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Тульские полицейские встретились с Михаилом Пореченковым

Известный актёр рассказал стражам порядка о своей творческой деятельности и пообщался с воспитанниками тульского общества «Динамо».

В Управлении МВД России по Тульской области состоялась творческая встреча с актёром театра и кино Михаилом Пореченковым. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Гость рассказал полицейскими региона о своей творческой деятельности, подробно остановившись на сыгранных им ролях стражей порядка. По словам артиста, каждая роль ему по-своему дорога, прожита им и прочувствована.

Начальник Управления МВД России по Тульской области Сергей Галкин поблагодарил актёра за визит и выразил надежду, что такие встречи станут традицией. 

Также Михаил Пореченков посетил тренировку детей, занимающихся самбо в тульской областной организации «Динамо». Юные спортсмены признались, что роль Ивана Поддубного, воплощённая актёром на киноэкране, для многих из них стала ориентиром и примером. Пореченков пожелал ребятам вырасти настоящими защитниками и стражами порядка.

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:21 +2
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