новости
новости
Регистрация
На каких улицах Тулы не будет электричества 22 марта

На каких улицах Тулы не будет электричества 22 марта

«Тулгорэлектросети» информируют о плановых отключениях.

В четверг, с 9 до 17 часов, бригады электриков будут работать по следующим адресам:

  • ул. Одоевская, 30-50 (чётн.), 37-63 (нечётн.),
  • Западный пр-д, 4-20 (чётн.),
  • ул. Вересаева, 130-140 (чётн.),
  • ул. Дм. Ульянова, 13, 15, 31, 33,
  • пер. 2-й Парковый, 1-21,
  • ул. Октябрьская, 203, 205, 205-а,
  • ул. Нормандии Неман, 37-а, 37,
  • ул. Гагарина, 2, 4, 4-а,
  • ул. Ложевая, 123,
  • ул. Гармонная, 26,
  • ул. Пролетарская, 28,
  • ул. Степанова, 89-а,
  • ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),
  • ул. Марата, 156,
  • ул. Кирова, 26 к., 28, 30, 32, 125-а, 115, 117, 119, 142, 150, 154, 156,
  • ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 94, 41-а-51 (нечётн.),
  • ул. Замочная, 122, 105-б, 103,
  • ул. Ствольная, 30,
  • ул. Оружейная, 37, 27-а, 50, 29, 29-а, 31, 31-а,
  • ул. Смидович, 20-а,
  • ул. Менделеевская, 2, 4, 6, 9, 9-б, 9-в, 9-д,
  • ул. Дзержинского, 4,
  • пер. Садовый, 9, 9-а, 9-г, 11,
  • Красноармейский пр-т, 46, 48, 50, 52, 46-а,
  • Новомосковское ш., 36-38, 56-58,
  • пер. Городской, 54, 64, 41, 21,
  • ул. Рязанская, 44-б,
  • ул. Овражная, 17, 7,
  • ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),
  • пр-д П. Морозова, 1-56,
  • пр-д Полежаева, 1-56,
  • Епифанское ш., 1, 1-а, 2-б,
  • ул. Газовая, 52-62 (чётн.), 55, 61-67 (нечётн.),
  • пер. Репина, 42-60,
  • п. Косая Гора: Орловское ш., 87-а, 89, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117, 97, 111, 91, 113, 86-146 (чётн.),
  • пер. Дачный, 1-12,
  • п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-108, 112, 120, 130-162-а,
  • ул. Чехова, 1-в, 1-г,
  • ст. Ясная поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б.

 

 

 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 21:49 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светплановые отключения электричестваОтключение электроэнергииотключили свет
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Массовое ДТП под Тулой: фоторепортаж
Массовое ДТП под Тулой: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.