На каких улицах Тулы не будет электричества 22 марта

В четверг, с 9 до 17 часов, бригады электриков будут работать по следующим адресам:

ул. Одоевская, 30-50 (чётн.), 37-63 (нечётн.),

Западный пр-д, 4-20 (чётн.),

ул. Вересаева, 130-140 (чётн.),

ул. Дм. Ульянова, 13, 15, 31, 33,

пер. 2-й Парковый, 1-21,

ул. Октябрьская, 203, 205, 205-а,

ул. Нормандии Неман, 37-а, 37,

ул. Гагарина, 2, 4, 4-а,

ул. Ложевая, 123,

ул. Гармонная, 26,

ул. Пролетарская, 28,

ул. Степанова, 89-а,

ул. Патронная, 31-69 (нечётн.), 32-64 (чётн.),

ул. Марата, 156,

ул. Кирова, 26 к., 28, 30, 32, 125-а, 115, 117, 119, 142, 150, 154, 156,

ул. Декабристов, 54-76 (чётн.), 94, 41-а-51 (нечётн.),

ул. Замочная, 122, 105-б, 103,

ул. Ствольная, 30,

ул. Оружейная, 37, 27-а, 50, 29, 29-а, 31, 31-а,

ул. Смидович, 20-а,

ул. Менделеевская, 2, 4, 6, 9, 9-б, 9-в, 9-д,

ул. Дзержинского, 4,

пер. Садовый, 9, 9-а, 9-г, 11,

Красноармейский пр-т, 46, 48, 50, 52, 46-а,

Новомосковское ш., 36-38, 56-58,

пер. Городской, 54, 64, 41, 21,

ул. Рязанская, 44-б,

ул. Овражная, 17, 7,

ул. П. Морозова, 2-60 (чётн.), 1-а-39 (нечётн.),

пр-д П. Морозова, 1-56,

пр-д Полежаева, 1-56,

Епифанское ш., 1, 1-а, 2-б,

ул. Газовая, 52-62 (чётн.), 55, 61-67 (нечётн.),

пер. Репина, 42-60,

п. Косая Гора: Орловское ш., 87-а, 89, 93, 95, 97-а, 99-а, 101-а, 117, 97, 111, 91, 113, 86-146 (чётн.),

пер. Дачный, 1-12,

п. Толстовские дачи: ул. Л. Толстого, 74-108, 112, 120, 130-162-а,

ул. Чехова, 1-в, 1-г,

ст. Ясная поляна, 1, 1-а, 2, 3, 4-а, 5-а, 5-б.