За уик-энд в Тульской области 39 водителей попались пьяными за рулем

Из них 24 человека отказались пройти медосвидетельствование на состояние опьянения.

В Тульской области с 16 по 18 марта сотрудники ГИБДД выявили 39 водителей, управлявших транспортным средством в состоянии опьянения. Из них 24 человека отказались «подышать в трубочку».

Кроме того, было выявлено три водителя, ранее привлекавшихся к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. Теперь им грозит уголовная ответственность.

По всем указанным фактам были составлены административные материалы.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ

За управление транспортным средством в состоянии опьянения водителям грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение права управления сроком от 1,5 до 2 лет.

В случае же повторного управления в состоянии опьянения водителя ждет уже уголовное наказание в виде штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб., обязательных работ на срок до 480 часов, либо лишение свободы до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.