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По факту крупного ДТП под Тулой возбудили уголовное дело
Фото из архива Myslo.

По факту крупного ДТП под Тулой возбудили уголовное дело

Правоохранители разбираются в причинах трагедии.

12 марта в 7.55 на 195-м км трассы М-2 «Крым» произошло страшное ДТП с участием пяти машин. По предварительным данным, водитель двигавшейся в северном направлении «Нивы», совершая обгон, допустил касательное столкновение с ехавшим попутно «Опелем».

В результате этого иномарка, предположительно, выехала на встречную полосу, где столкнулась поочередно с грузопассажирской «Газелью», полуприцепом «Вольво» и «Ниссаном».

В результате ДТП погибли 54-летняя женщина — водитель «Опеля» — и 51-летняя пассажирка.

Также пострадали 41-летний водитель «Ниссана» и 38-летняя пассажирка этого авто.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Все обстоятельства трагедии выясняются.

Галерея
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 1
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 2
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 3
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 4
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 5
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 6
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 7
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 8
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 9
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 10
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 11
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 12
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 13
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 14
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 15
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 16
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 17
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 18
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 19
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 20
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 21
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 22
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 23
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 24
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 25
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 26
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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:40 +1
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