По факту крупного ДТП под Тулой возбудили уголовное дело

Фото из архива Myslo.

12 марта в 7.55 на 195-м км трассы М-2 «Крым» произошло страшное ДТП с участием пяти машин. По предварительным данным, водитель двигавшейся в северном направлении «Нивы», совершая обгон, допустил касательное столкновение с ехавшим попутно «Опелем».

В результате этого иномарка, предположительно, выехала на встречную полосу, где столкнулась поочередно с грузопассажирской «Газелью», полуприцепом «Вольво» и «Ниссаном».

В результате ДТП погибли 54-летняя женщина — водитель «Опеля» — и 51-летняя пассажирка.

Также пострадали 41-летний водитель «Ниссана» и 38-летняя пассажирка этого авто.

Как сообщили Myslo в пресс-службе УМВД России по Тульской области, по факту аварии возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека). Все обстоятельства трагедии выясняются.