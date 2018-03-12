Крупное ДТП на трассе М2 под Тулой: Столкнулись 5 машин, погибли два человека

Фото из архива Myslo.

Авария случилась сегодня, 12 марта, около восьми часов утра.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств ДТП на автодороге М2. Около 7.55 поступило сообщение, что на 195-м км трассы произошло столкновение транспортных средств.

По предварительным данным, водитель двигавшейся в северном направлении «Нивы», совершая обгон, допустил касательное столкновение с ехавшим попутно «Опелем».

В результате этого иномарка, предположительно, выехала на встречную полосу, где столкнулась поочередно с грузопассажирской «Газелью», полуприцепом «Вольво» и «Ниссаном».

В результате ДТП погибли 2 женщины в салоне «Опеля» и пострадали мужчина и женщина в «Ниссане».

Полицейскими ГИБДД ведется работа, направленная на установление полной картины произошедшего, личностей пострадавших и погибших. Кроме того, сотрудники полиции организуют дорожное движение на указанном участке дороги.