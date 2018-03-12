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Крупное ДТП на трассе М2 под Тулой: Столкнулись 5 машин, погибли два человека
Фото из архива Myslo.

Крупное ДТП на трассе М2 под Тулой: Столкнулись 5 машин, погибли два человека

Авария случилась сегодня, 12 марта, около восьми часов утра.

Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств ДТП на автодороге М2. Около 7.55 поступило сообщение, что на 195-м км трассы произошло столкновение транспортных средств.

По предварительным данным, водитель двигавшейся в северном направлении «Нивы», совершая обгон, допустил касательное столкновение с ехавшим попутно «Опелем».

В результате этого иномарка, предположительно, выехала на встречную полосу, где столкнулась поочередно с грузопассажирской «Газелью», полуприцепом «Вольво» и «Ниссаном».

В результате ДТП погибли 2 женщины в салоне «Опеля» и пострадали мужчина и женщина в «Ниссане».

Полицейскими ГИБДД ведется работа, направленная на установление полной картины произошедшего, личностей пострадавших и погибших. Кроме того, сотрудники полиции организуют дорожное движение на указанном участке дороги.

Галерея
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 1
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 2
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 3
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 4
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 5
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 6
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 7
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 8
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 9
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 10
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 11
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 12
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 13
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 14
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 15
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 16
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 17
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 18
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 19
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 20
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 21
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 22
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 23
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 24
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 25
ДТП на трассе М2 12.03.18, Фото: 26
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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 09:10 +1
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