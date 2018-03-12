Крупное ДТП на трассе М2 под Тулой: Столкнулись 5 машин, погибли два человека
Авария случилась сегодня, 12 марта, около восьми часов утра.
Сотрудниками Госавтоинспекции проводятся мероприятия по выяснению обстоятельств ДТП на автодороге М2. Около 7.55 поступило сообщение, что на 195-м км трассы произошло столкновение транспортных средств.
По предварительным данным, водитель двигавшейся в северном направлении «Нивы», совершая обгон, допустил касательное столкновение с ехавшим попутно «Опелем».
В результате этого иномарка, предположительно, выехала на встречную полосу, где столкнулась поочередно с грузопассажирской «Газелью», полуприцепом «Вольво» и «Ниссаном».
В результате ДТП погибли 2 женщины в салоне «Опеля» и пострадали мужчина и женщина в «Ниссане».
Полицейскими ГИБДД ведется работа, направленная на установление полной картины произошедшего, личностей пострадавших и погибших. Кроме того, сотрудники полиции организуют дорожное движение на указанном участке дороги.