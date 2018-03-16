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На выходных в Туле запретят продавать алкоголь
Запрет связан с проведением домашнего матча «Арсенала» и праздничной программы «Россия в моем сердце».
17 марта в 14.00 на своем поле тульский «Арсенал» примет «Ростов». В связи с проведением футбольного матча на расстоянии 1 км от входа и выхода из Центрального стадиона будет запрещена продажа алкоголя.
18 марта в 20.00 на главной площади города начнется праздничная программа «Россия в моем сердце». Алкоголь нельзя будет купить на расстоянии 1 км от площади Ленина.
В список запрещенной продукции включены:
- пиво;
- пивные напитки;
- сидр;
- пуаре;
- медовуха.
Ограничения будут действовать 17 марта с 12.00 до 19.00 и 18 марта с 17.00 до 22.00.
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