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На выходных в Туле запретят продавать алкоголь
Фото 56nv.ru

На выходных в Туле запретят продавать алкоголь

Запрет связан с проведением домашнего матча «Арсенала» и праздничной программы «Россия в моем сердце».

17 марта в 14.00 на своем поле тульский «Арсенал» примет «Ростов». В связи с проведением футбольного матча на расстоянии 1 км от входа и выхода из Центрального стадиона будет запрещена продажа алкоголя.

18 марта в 20.00 на главной площади города начнется праздничная программа «Россия в моем сердце». Алкоголь нельзя будет купить на расстоянии 1 км от площади Ленина.

В список запрещенной продукции включены:

  • пиво;
  • пивные напитки;
  • сидр;
  • пуаре;
  • медовуха.

Ограничения будут действовать 17 марта с 12.00 до 19.00 и 18 марта с 17.00 до 22.00.

Автор: Юлия Гришина, сегодня, в 11:14 −2
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