На выходных в Туле запретят продавать алкоголь

Фото 56nv.ru

Запрет связан с проведением домашнего матча «Арсенала» и праздничной программы «Россия в моем сердце».

17 марта в 14.00 на своем поле тульский «Арсенал» примет «Ростов». В связи с проведением футбольного матча на расстоянии 1 км от входа и выхода из Центрального стадиона будет запрещена продажа алкоголя.

18 марта в 20.00 на главной площади города начнется праздничная программа «Россия в моем сердце». Алкоголь нельзя будет купить на расстоянии 1 км от площади Ленина.

В список запрещенной продукции включены:

пиво;

пивные напитки;

сидр;

пуаре;

медовуха.