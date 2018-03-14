Продавщицу из Дубны осудят за продажу пива подростку

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение.

Прокурор Дубенского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 30-летней жительницы райцентра Натальи Б. в розничной продаже алкогольной продукции несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-службы региональной прокуратуры, в ходе дознания установлено, что 9 февраля, в 15.00, к продавщице магазина, принадлежащего ИП Мишиной, обратился несовершеннолетний Е. с просьбой продать ему три бутылки пива.

Зная, что покупатель является несовершеннолетним, женщина пренебрегла положениями действующего законодательства и продала молодому человеку алкоголь. За два три месяца до этого продавщица уже привлекалась за подобное нарушение к административной ответственности – ей был назначен штраф на сумму 30 тысяч рублей.

С учётом рецидива, после повторного нарушения к сотруднице магазина будут применяться нормы не административного, а уголовного права – ей грозит ещё более крупный штраф или исправительные работы. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье.