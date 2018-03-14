новости
новости
Регистрация
Продавщицу из Дубны осудят за продажу пива подростку

Продавщицу из Дубны осудят за продажу пива подростку

Ранее женщина уже привлекалась к административной ответственности за подобное нарушение.

Прокурор Дубенского района утвердил обвинительный акт по уголовному делу по обвинению 30-летней жительницы райцентра Натальи Б. в розничной продаже алкогольной продукции несовершеннолетним.

Как сообщает пресс-службы региональной прокуратуры, в ходе дознания установлено, что 9 февраля, в 15.00, к продавщице магазина, принадлежащего ИП Мишиной, обратился несовершеннолетний Е. с просьбой продать ему три бутылки пива.

Зная, что покупатель является несовершеннолетним, женщина пренебрегла положениями действующего законодательства и продала молодому человеку алкоголь. За два три месяца до этого продавщица уже привлекалась за подобное нарушение к административной ответственности – ей был назначен штраф на сумму 30 тысяч рублей.

С учётом рецидива, после повторного нарушения к сотруднице магазина будут применяться нормы не административного, а уголовного права – ей грозит ещё более крупный штраф или исправительные работы. Уголовное дело направлено на рассмотрение мировому судье.

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 19:40 +1
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопродажа алкоголяпродажа пива несовершеннолетнемупрокуратура Тульской областисуд
Место
Тульская областьДубна

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Ясногорске трое полицейских пытали задержанного, чтобы тот сознался в преступлении
В Ясногорске трое полицейских пытали задержанного, чтобы тот сознался в преступлении
В Щекино воришка пытался пронести под курткой «потребительскую корзину»
В Щекино воришка пытался пронести под курткой «потребительскую корзину»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.