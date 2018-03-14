В Щекино воришка пытался пронести под курткой «потребительскую корзину»

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Щекинский районный суд вынес обвинительный приговор 34-летнему мужчине по статье «О покушении на грабеж».

24 сентября 2017 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашел в один из магазинов Щекино. Там он взял со стеллажей бутылку водки объемом 0,25 л, бутылку пива объемом 0,47 л, зонт, пачку печенья, упаковку семечек, флакон геля для душа, развесные конфеты и дезодорант для обуви, всего на общую сумму 436,98 руб. Поместив товары под куртку, мужчина попытался скрыться, но в тамбуре магазина его задержали. Задержанный оказался жителем Волгограда.

Суд приговорил мужчину к лишению свободы на срок 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор суда в законную силу не вступил.