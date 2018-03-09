Под Тулой «Lanсer» лоб в лоб столкнулся с «четверкой»: есть жертвы
ГИБДД сообщила об авариях, произошедших 8 марта.
Вчера в 7 часов 45 минут на 17 км автодороги Быковка — Богородицк Киреевского района Тульской области, произошло лобовое столкновение автомобилей «Mitsubishi Lanсer», под управлением водителя 1986 г. р. и «ВАЗ 21043» под управлением водителя 1964 года рождения.
В результате ДТП, водитель автомобиля «Mitsubishi Lanсer» получил телесные повреждения различной степени, госпитализирован
Водитель автомобиля «ВАЗ 21043» получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное
В тот же день, в 10 часов 40 минут водитель 1988 г. р. управляя автомобилем «Ford Focus», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени, госпитализирован.