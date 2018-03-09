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Под Тулой «Lanсer» лоб в лоб столкнулся с «четверкой»: есть жертвы

Под Тулой «Lanсer» лоб в лоб столкнулся с «четверкой»: есть жертвы

ГИБДД сообщила об авариях, произошедших 8 марта.

Вчера в 7 часов 45 минут на 17 км автодороги Быковка — Богородицк Киреевского района Тульской области, произошло лобовое столкновение автомобилей «Mitsubishi Lanсer», под управлением водителя 1986 г. р. и «ВАЗ 21043» под управлением водителя 1964 года рождения.

В результате ДТП, водитель автомобиля «Mitsubishi Lanсer» получил телесные повреждения различной степени, госпитализирован в Киреевскую районную больницу. Пассажир автомобиля «Mitsubishi Lanсer», мужчина 1994 г. р., скончался на месте ДТП до приезда скорой помощи.

Водитель автомобиля «ВАЗ 21043» получил телесные повреждения, госпитализирован в реанимационное отделение Киреевской ЦРБ. Пассажир автомобиля «ВАЗ 21043», женщина 1968 г. р., скончалась на месте ДТП.

В тот же день, в 10 часов 40 минут водитель 1988 г. р. управляя автомобилем «Ford Focus», не справился с управлением и совершил съезд в кювет с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель получил травмы различной степени, госпитализирован.

вчера, в 13:27 +1
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