Тульский Роспотребнадзор нашел в тюменском язе живых паразитов

Как сообщает ведомство, в 2017 году вступил в силу технический регламент Евразийского экономического союза «О безопасности рыбы и рыбной продукции» ТР ЕАЭС 040/2016.

В 2017 году по результатам контрольно-надзорных мероприятий объемы забраковки рыбной продукции выросли сравнительно с показателями 2016 года, забраковано 360 партий продукции объемом 1077 кг. (2016 год — 259 партий объемом 812 кг), в том числе, 74,3 кг рыбы ценных пород.

По результатам проверок 147 объектов оборота рыбной продукции, в связи с выявленными нарушениями обязательных требований возбуждено 157 дел об административном правонарушении, в том числе в отношении сетевых организаций торговли (магазины «Пятерочка», «Метро» и др.).

В ходе контрольно-надзорных мероприятий в 2017 году на базе Центра гигиены и эпидемиологии в Тульской области исследовано 245 образцов продукции из водных биоресурсов по показателям качества и безопасности.

По результатам лабораторных испытаний удельный вес неудовлетворительных проб по микробиологическим показателям составил — 10,5%, по физико-химическим показателям — 7,1% (завышенное содержание глазури), паразитологическим показателям — 1,9%.

В рамках эпидемиологического расследования в 2017 году по результатам лабораторных исследований в 1 образце соленой рыбы язь выделены жизнеспособные личинки паразитов.

Продукция приобреталась потребителем в частном порядке в Тюменской области.

Всего в 2017 году по паразитологическим показателям исследовано 50 образцов рыбной продукции, отобранной в организациях торговли Тульской области, исследованные образцы отвечали обязательным требованиям.

Работа в данном направлении продолжается.