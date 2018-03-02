Житель Новомосковска обокрал бывшую жену

Злоумышленник забрал из квартиры золотые изделия на сумму 40 тысяч рублей.

Сотрудники полиции в Новомосковске установили подозреваемых в совершении кражи. В отдел МВД обратилась 53-летняя местная жительница. Она заявила о пропаже из квартиры золотых изделий на сумму 40 тысяч рублей.

При выяснении обстоятельств происшествия полицейские предположили, что к краже может быть причастен бывший муж потерпевшей. Безработный мужчина имел возможность свободного доступа в жилище и мог знать о местонахождении ценных вещей.

Эта версия подтвердилась. В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ «Кража».