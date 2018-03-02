В Тульской области пройдет акция «Сообщи, где торгуют смертью»

С 13 по 24 марта на территории Тульской области пройдет 1-й этап Общероссийской антинаркотической акции, организованной по инициативе МВД России.

Целью акции является привлечение общественности к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков, организация в круглосуточном режиме работы «телефонов доверия» для получения информации о фактах незаконного оборота и пропаганды наркотиков, а также обращений и предложений граждан и представителей общественных организаций по вопросам совершенствования деятельности, направленной на профилактику наркомании, лечение и реабилитацию наркозависимых лиц.

Телефон доверия УМВД России по Тульской области 32−22−49 (круглосуточно).

Также обеспечена работа телефонных номеров дежурных частей территориальных органов МВД России на районном уровне.