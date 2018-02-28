В Туле сгорел чулочно-носочный склад

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Тульской области.

В помещении обрушилась кровля. К счастью, никто не пострадал.

Сегодня, 28 февраля, в 12.02 в службу спасения сообщили о возгорании одноэтажного кирпичного здания, расположенного в Туле на 192-й км трассы М-2 «Крым» (чулочно-носочный склад).

Семь пожарных расчетов были на месте происшествия в 12.10. Спустя 43 минуты огонь был потушен.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля на площади 350 кв. м, помещение закоптилось по всей площади. К счастью, никто не пострадал.

Для ликвидации последствий происшествия от МЧС России привлекалось 21 человек и 7 единиц техники. Причина пожара устанавливается.