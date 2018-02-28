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Водитель устроил «шашки» в центре Тулы: Госавтоинспекция ищет очевидцев
Кадр из видео.

Водитель устроил «шашки» в центре Тулы: Госавтоинспекция ищет очевидцев

Инцидент случился в День защитника Отечества.

23 февраля примерно в 00.30 в Туле на проспекте Ленина неустановленный водитель, управляя иномаркой белого цвета, осуществлял опасное вождение, чем подвергал опасности не только свою жизнь и здоровье, но и окружающих людей. Myslo писал об этом здесь.

Госавтоинспекция просит всех свидетелей и очевидцев, владеющих любой информацией по данному факту, сообщить в дежурную часть ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Тульской области по тел.: 32-45-00, 32-45-02, 32-45-10.

сегодня, в 17:19 +3
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