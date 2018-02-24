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Туляки отпраздновали День защитника Отечества: фоторепортаж
Фото пресс-службы ГУ "Тульские парки"

Туляки отпраздновали День защитника Отечества: фоторепортаж

23 февраля праздничные мероприятия прошли одновременно в Центральном и Комсомольском парках культуры и отдыха.

В этот день фонтанная площадь ЦПКиО им. П.П.Белоусова превратилась во множество тематических площадок, где каждый мог найти себе занятие по интересам: посмотреть на пожарно-спасательную технику, попробовать свои силы в перетягивании каната, зарядке или поздравить самых дорогих мужчин с эстрады парка.

Неподдельный интерес посетителей вызвала площадка с полевой кухней. Там всех желающих угощали солдаткой кашей и горячим чаем.

Кроме этого, туляки смогли вспомнить патриотические песни и посмотреть праздничную программу с выступлением тульских эстрадных артистов. На фонтанной площади работала ярмарка мастеров, где можно было приобрести сувенир ручной работы на память.

В Комсомольском парке также была представлена развлекательная программа с концертными номерами и показательными выступлениями.

 

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23 февраля в парках, Фото: 1
23 февраля в парках, Фото: 2
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