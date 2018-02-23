В детских лагерях Тулы строят дополнительные корпуса
Об этом Myslo рассказала заместитель главы администрации Тулы по социальной политике Надежда Токовая.
Техническая база загородных оздоровительных лагерей (в муниципальной собственности их сейчас четыре), нуждаются в серьезных вложениях.
Надежда Токовая:
Надежда Токовая
– Этот год у нас, как никакой другой, довольно «прорывной»: 19 млн 700 тыс. рублей из областного бюджета и 19 млн 700 тыс. рублей из городского бюджета запланировано на укрепление материально-технической базы загородных оздоровительных лагерей.
Как распределят эти деньги?
– В 2016 году стартовала серьезная модернизация этой системы. Начали со строительства двух корпусов по 30 мест в загородном оздоровительном лагере «Космос». На это выделено порядка 15 млн рублей (соответственно, 50/50 из бюджетов разного уровня). Очень надеемся, что в 2018 году в летней оздоровительной компании новые корпуса примут детишек.
В 2017 году начато строительство корпуса на 20 мест в загородном оздоровительном лагере «Орленок» (Хомяково).
Задача та же — к летнему сезону 2018 года корпус должен начать работу.
Также в «Орленке» планируется укрепить спортивное плоскостное сооружение, заасфальтировать территорию. В загородном оздоровительном лагере «Саша Чекалин» также отремонтируют стадион, полностью заменят ограждение. В планах — сделать капитальный ремонт клуба в лагере «Космос», заасфальтируют территорию.
Надежда Токовая подчеркнула, что никогда ранее столько средств на летние оздоровительные компании не выделялось.
7,3 млрд рублей в 2018 году определено бюджетом муниципального образования город Тулы на содержание учреждений социальной сферы. Сюда входит зарплата работников соцсферы, ремонт и строительство учреждений и проч.