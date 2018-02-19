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В Тульской области сотрудниками ФСБ задержана группа наркоторговцев

В Тульской области сотрудниками ФСБ задержана группа наркоторговцев

Ранее судимые фигуранты получили значительные тюремные сроки.

Сотрудниками УФСБ России по Тульской области пресечена преступная деятельность ранее судимых Р. А. Смагина и А. С. Сущенко, отбывающих наказание в одной из исправительных колоний Тульской области. Они причастны к незаконному сбыту наркотиков.

В прошлом году, 19 сентября, Узловской городской суд признал мужчин виновными в крупном сбыте наркотических веществ. Один из них получил 13,5 лет колонии особого режима, второй – девять лет и три месяца строгого режима.

Апелляционным определением судебной коллегии Тульского областного суда ранее вынесенный приговор оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:21 +2
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Место
Тульская областьУзловая

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