Где в Туле отключат электричество 20 февраля
«Тулгорэлектросети» сообщают о плановом ремонте и профилактике.
С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:
- Мясново: ул. Чмутова, 130-158-б (чётн.),
- ул. Моторная, 48-62 (чётн.),
- 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13-б (нечётн.), 2-20-а (чётн.),
- ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
- 2-й пр-д, 2,
- ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30,
- Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.),
- 2-й Шоссейный пер., 15-32,
- 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
- 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
- ул. Герцена, 26,
- Гарнизонный пр-д, 2-г,
- п. Бытовки,
- п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2, 20,
- Хомяковский пр-д, 15-55,
- п. Дачный: ул. ул. Солнечная, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
- ул. Зелёная, 1-11,
- ул. Новая, 1-а, 1-29 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
- ул. Песчаная, 23-47 (нечётн.), 22-40 (чётн.),
- ул. 3-я Песчаная, 21-35 (нечётн.),
- 3-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- 4-й Песчаный пр-д, 3-25 (нечётн), 4-28 (чётн.),
- 5-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
- ул. Леваневского, 8-26 (чётн.), 13-35 (нечётн.),
- ул. Пархоменко, 43, 43-а,
- ул. Станиславского, 32-58 (чётн.), 59, 41,
- пр-д Рабочий, 1-27 (нечётн.),
- ул. Станиславского, 48,
- п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19-а,
- ул. Володарского, 13,
- п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79,
- ул. Демьянова, 24, 43-а, 45-а, 35, 37, 39, 41-а,
- ул. Некрасова, 60.
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