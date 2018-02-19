новости
новости
Регистрация
Где в Туле отключат электричество 20 февраля

Где в Туле отключат электричество 20 февраля

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановом ремонте и профилактике.

С 9 до 17 часов будут обесточены дома по следующим адресам:

  • Мясново: ул. Чмутова, 130-158-б (чётн.),
  • ул. Моторная, 48-62 (чётн.),
  • 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13-б (нечётн.), 2-20-а (чётн.),
  • ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
  • 2-й пр-д, 2,
  • ул. Санаторная, 24-56 (чётн.), 9-а, 11, 30,
  • Одоевское ш., 27-б-53 (нечётн.),
  • 2-й Шоссейный пер., 15-32,
  • 11-й пр-д, 61-77 (нечётн.), 64-84 (чётн.),
  • 12-й пр-д, 59-73 (нечётн.), 56-66 (чётн.),
  • ул. Герцена, 26,
  • Гарнизонный пр-д, 2-г,
  • п. Бытовки,
  • п. Хомяково: ул. Хомяковская, 1, 2, 20,
  • Хомяковский пр-д, 15-55,
  • п. Дачный: ул. ул. Солнечная, 1-29 (нечётн.), 2-32 (чётн.),
  • ул. Зелёная, 1-11,
  • ул. Новая, 1-а, 1-29 (нечётн.), 2-36 (чётн.),
  • ул. Песчаная, 23-47 (нечётн.), 22-40 (чётн.),
  • ул. 3-я Песчаная, 21-35 (нечётн.),
  • 3-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • 4-й Песчаный пр-д, 3-25 (нечётн), 4-28 (чётн.),
  • 5-й Песчаный пр-д, 3-21 (нечётн.), 4-24 (чётн.),
  • ул. Леваневского, 8-26 (чётн.), 13-35 (нечётн.),
  • ул. Пархоменко, 43, 43-а,
  • ул. Станиславского, 32-58 (чётн.), 59, 41,
  • пр-д Рабочий, 1-27 (нечётн.),
  • ул. Станиславского, 48,
  • п. Трудовой, 1-а, 1-г, 1-19-а,
  • ул. Володарского, 13,
  • п. Трудовой, 21-30, 47, 53-55, 67, 69, 70, 72-79,
  • ул. Демьянова, 24, 43-а, 45-а, 35, 37, 39, 41-а,
  • ул. Некрасова, 60.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:50 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат светотключили светплановые отключения электричестваОтключение электричества
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульская область вошла в число самых популярных среди туристов регионов России
Тульская область вошла в число самых популярных среди туристов регионов России
В Тульской области сотрудниками ФСБ задержана группа наркоторговцев
В Тульской области сотрудниками ФСБ задержана группа наркоторговцев
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.