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Тульские волейболисты вернулись с победой из Тамбова

Тульские волейболисты вернулись с победой из Тамбова

Наши спортсмены обыграли команды из трёх регионов России.

В Тамбовской области завершился межрегиональный турнир по волейболу среди юношей 2005-2006 годов рождения. Соревнования были приурочены ко Дню Защитника Отечества.

На площадку, помимо местных волейболистов вышли команды из Тулы (спортшкола «Игровые виды спорта»), Рязани, Пензы, Тамбова и Мичуринска. Турнир проходил по групповой системе.

В своей подгруппе наши волейболисты одержали победы над командами Рязани и Тамбова, со счётом 2-0 и 2-1 соответственно. В финале тульские спортсмены встретились с игроками из Пензы.

Самая молодая команда турнира, 12-летние ребята, не спасовала перед старшими сверстниками и в упорной борьбе одержали убедительную победу – 2-1. Лучшим связующим турнира был признан туляк Иван Фандеев. Команда тренируется под руководством Леонида Кипиченко.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 21:02 +4
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