В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину
К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».
В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину. 34-летний Александр Владимирович Шишиморов, житель Новомосковска, 4 февраля 2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.
Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные.
Был одет: черное пальто, темно-синие брюки и пиджак, черные летние ботинки.
Особые приметы: шрам под левым ухом.
Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Шишиморова, звоните по телефонам:
8 (800)700-54-52 или 112; 02.
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