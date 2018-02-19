В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину. 34-летний Александр Владимирович Шишиморов, житель Новомосковска, 4 февраля 2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные.

Был одет: черное пальто, темно-синие брюки и пиджак, черные летние ботинки.

Особые приметы: шрам под левым ухом.