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В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину

В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину

К поискам пропавшего присоединились волонтеры отряда «Лиза Алерт».

В Тульской области разыскивают пропавшего мужчину. 34-летний Александр Владимирович Шишиморов, житель Новомосковска, 4 февраля 2018 года ушел из дома в неизвестном направлении и не вернулся.

Приметы: рост 177 см, худощавого телосложения, глаза серо-голубые, волосы темные.

Был одет: черное пальто, темно-синие брюки и пиджак, черные летние ботинки.

Особые приметы: шрам под левым ухом.

Если вам что-либо известно о местонахождении Александра Шишиморова, звоните по телефонам:
8 (800)700-54-52 или 112; 02.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:53 0
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