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Тульская область будет сотрудничать ещё с четырьмя регионами
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Тульская область будет сотрудничать ещё с четырьмя регионами

Соответствующие соглашения были подписаны на Российском инвестиционном форуме.

В рамках форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал несколько соглашений с главами других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. С Костромской области наш регион будет сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

С главой Новгородской области Андреем Никитиным Алексей Дюмин подписал соглашение о сотрудничестве в вопросах законотворческой деятельности, обмена опытом управления процессами экономического и социального развития, разработки инвестиционных проектов, а также привлечения научно-исследовательских организаций к разработке программ по решению проблем развития инновационной инфраструктуры и социально-экономического развития двух регионов.

С Кабардино-Балкарией будет налажено взаимодействие по вопросам экономики, молодежной и семейной политики, образования, природопользования, культуры, архитектуры, градостроительства, транспортного обслуживания, туризма, здравоохранения. Также предполагается реализация совместных инвестиционных и инновационных проектов, обмен деловыми визитами.

Также Алексей Дюмин подписал соглашение о сотрудничество с руководителем Кировской области Игорем Васильевым. 

Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:53 −1
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Люди
Алексей Дюмин
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Тульская область

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