Тульская область будет сотрудничать ещё с четырьмя регионами

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

В рамках форума губернатор Тульской области Алексей Дюмин подписал несколько соглашений с главами других регионов России. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. С Костромской области наш регион будет сотрудничать в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах.

С главой Новгородской области Андреем Никитиным Алексей Дюмин подписал соглашение о сотрудничестве в вопросах законотворческой деятельности, обмена опытом управления процессами экономического и социального развития, разработки инвестиционных проектов, а также привлечения научно-исследовательских организаций к разработке программ по решению проблем развития инновационной инфраструктуры и социально-экономического развития двух регионов.

С Кабардино-Балкарией будет налажено взаимодействие по вопросам экономики, молодежной и семейной политики, образования, природопользования, культуры, архитектуры, градостроительства, транспортного обслуживания, туризма, здравоохранения. Также предполагается реализация совместных инвестиционных и инновационных проектов, обмен деловыми визитами.

Также Алексей Дюмин подписал соглашение о сотрудничество с руководителем Кировской области Игорем Васильевым.