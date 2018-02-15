Житель Киреевска угнал снегокат

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Вор воспользовался тем, что детский транспорт остался без присмотра.

Стражи порядка в Киреевском районе задержали подозреваемого в хищении снегоката. По предварительным данным, на ночь в подъезде одного из многоквартирных домов в Липках был оставлен снегокат. Злоумышленник проник в подъезд и угнал зимний транспорт.

При проведении оперативных мероприятий полицейские установили личность злоумышленника. Им оказался 40-летний неработающий ранее судимый местный житель. У него обнаружено и изъято похищенное. Мужчина признался в содеянном. Сейчас в райотделе МВД выясняют все обстоятельства кражи.

Полицейские напоминают о необходимости не оставлять собственное имущество без присмотра в подъездах домов и других местах свободного доступа, чтобы не стать жертвами краж.