В Алексине 13-летней школьнице сломали нос
Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Проводится проверка.
14 февраля в Алексине между двумя 13-летними школьницами произошел серьезный конфликт, который перерос в драку. Инцидент произошел за пределами образовательного учреждения, в районе кафе «Веранда». У одной из девочек сломан нос.
Ситуация находится на контроле городской администрации. Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Она требует призвать к ответу ученицу школы №1.
В пресс-службе УМВД подтвердили факт происшествия. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, а также тяжесть причиненного потерпевшей вреда.
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