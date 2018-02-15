В Алексине 13-летней школьнице сломали нос

14 февраля в Алексине между двумя 13-летними школьницами произошел серьезный конфликт, который перерос в драку. Инцидент произошел за пределами образовательного учреждения, в районе кафе «Веранда». У одной из девочек сломан нос.

Ситуация находится на контроле городской администрации. Мать пострадавшей написала заявление в полицию. Она требует призвать к ответу ученицу школы №1.

В пресс-службе УМВД подтвердили факт происшествия. Сейчас проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства, а также тяжесть причиненного потерпевшей вреда.