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В Туле в очередной раз пытаются ограничить продажу пива в жилых домах

В Туле в очередной раз пытаются ограничить продажу пива в жилых домах

Торговать пивом и пивными напитками в многоквартирных домах будет запрещено даже тем, у кого есть лицензия на розничную продажу алкоголя.

Вопрос об ограничении продажи пива и пивных напитков в многоквартирных домах рассмотрели на заседании комитета Тульской областной Думы по экономической политике и финансам.

Депутаты единогласно поддержали законопроект «О внесении изменений в статьи 4 и 71 Закона Тульской области «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в Тульской области».

Его суть в том, чтобы ограничить продажу пива и пивных напитков в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях многоквартирных домов, в пристройках, вход в которые расположен во дворе или с торца здания, а также в розлив в торговых объектах, расположенных в нежилых помещениях домов и пристройках.

Председатель комитета Тульской области по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева:

Татьяна Лапаева

– Нами была проанализирована практика аналогичных ограничений, введенных в других субъектах РФ: в Оренбургской, Курской, Амурской и Липецкой области, а также Краснодарском крае. Контроль за исполнением закона будут осуществлять правоохранительные органы, комитет по предпринимательству и управление Роспотребнадзора по Тульской области. Закон должен вступить в силу 1 июня 2018 года. Штраф за нарушение для должностных лиц составляет от 10 до 30 тысяч рублей, на юридических лиц — от 100 до 300 тысяч рублей с конфискацией или без конфискации.

Таким образом, возможность продавать пиво в жилых домах останется только у общепитов, сетевых магазинов и торговых точек, которые были спроектированы в домах исторически.

Напомним, с 1 января 2018 года в Тульской области уже было введено ограничение на продажу пива и пивных напитков в жилых домах. Исключения коснулись магазинов, имеющих лицензию на розничную продажу алкоголя или осуществляющих ее при оказании услуг общественного питания.

Новые ограничения на реализацию пива и пивных напитков будут действовать для всех хозяйствующих субъектов независимо от наличия лицензии на розничную продажу алкоголя.

Председатель комитета облдумы по экономической политике и финансам Александр Рем:

Александр Рем

– С одной стороны, мы видим недовольство предпринимателей ограничением, а с другой — многочисленные жалобы жителей. Собственники многоквартирных домов поддерживают нашу инициативу. Предприниматели не несут ответственности за то, что происходит на улице, а там покупатели магазинов устраивают беспорядки. Сейчас мы хотим ужесточить правила и убрать лазейки, которые, к сожалению, используют недобросовестные предприниматели, чтобы в дальнейшем продолжать продажу пива в многоквартирных домах. Новые ограничения позволят нашим гражданам спокойно спать по ночам.

Сейчас законопроект рекомендован депутатами Тульской областной Думы для принятия в первом чтении.

Автор: Оксана Грудинина, сегодня, в 15:49 +2
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