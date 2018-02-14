новости
новости
Регистрация
Взрыв отопительного котла в Ефремове: возбуждено уголовное дело
Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

Взрыв отопительного котла в Ефремове: возбуждено уголовное дело

По версии следствия, неустановленные лица произвели врезку электрической нагревательной конструкции в ранее существовавшую в доме печную систему отопления.

Вечером 15 января в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одном из жилых домов барачного типа на улице 342-й километр в Ефремове произошел разрыв котла. При этом пострадала проживавшая в доме 59-летняя женщина, которая спустя некоторое время скончалась от полученных травм в больнице.

По результатам проведения доследственной проверки следственными органами СК РФ по Тульской области 14 февраля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).


Фото с места происшествия.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2017 года неустановленные лица произвели врезку электрической нагревательной конструкции в ранее существовавшую в доме печную систему отопления с водяным контуром, что и привело к происшествию.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления, а также все обстоятельства произошедшего. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:44 +1
Другие статьи по темам
Место
ТулаЕфремов
Прочее
следователиуголовное деловзрыв котла

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Тульских школьников приглашают на всероссийскую онлайн-олимпиаду «Летово»
Тульских школьников приглашают на всероссийскую онлайн-олимпиаду «Летово»
Житель Ясногорска отправится в колонию за пьяную езду
Житель Ясногорска отправится в колонию за пьяную езду
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2018 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.