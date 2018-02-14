Взрыв отопительного котла в Ефремове: возбуждено уголовное дело

Фото пресс-службы Следственного комитета по Тульской области.

По версии следствия, неустановленные лица произвели врезку электрической нагревательной конструкции в ранее существовавшую в доме печную систему отопления.

Вечером 15 января в правоохранительные органы поступило сообщение, что в одном из жилых домов барачного типа на улице 342-й километр в Ефремове произошел разрыв котла. При этом пострадала проживавшая в доме 59-летняя женщина, которая спустя некоторое время скончалась от полученных травм в больнице.

По результатам проведения доследственной проверки следственными органами СК РФ по Тульской области 14 февраля возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).



Фото с места происшествия.

По версии следствия, в период с августа по сентябрь 2017 года неустановленные лица произвели врезку электрической нагревательной конструкции в ранее существовавшую в доме печную систему отопления с водяным контуром, что и привело к происшествию.

Сейчас следователи устанавливают круг лиц, причастных к совершению преступления, а также все обстоятельства произошедшего. Об этом рассказали в пресс-службе Следственного комитета.