В Липках коммунальщики начисляли плату за водоснабжение по чужим тарифам
В адрес руководителя организации прокуратурой внесено представление, возбуждено административное дело.
Киреевской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о регулировании тарифов в ООО «Водо-ресурс».
Эта компания занимается эксплуатацией водопроводных и канализационных сетей, водозаборов и насосных станций города Липки и обеспечивает водоснабжение и водоотведение в границах населённого пункта.
Правоохранители установили, что у ООО «Водо-ресурс» отсутствуют утверждённые тарифы на услуги – на протяжении двух месяцев коммунальщики производили расчеты и начисляли плату по тарифам, утверждённым для компании «ВодКомСервис» в 2016 году.
Это является грубым нарушением действующего жилищного законодательства. В отношении генерального директора организации возбуждено административное дело, постановление направлено для рассмотрения в комитет Тульской области по тарифам.
Кроме того, прокурором внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое находится в стадии рассмотрения.