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В Липках коммунальщики начисляли плату за водоснабжение по чужим тарифам

В Липках коммунальщики начисляли плату за водоснабжение по чужим тарифам

В адрес руководителя организации прокуратурой внесено представление, возбуждено административное дело.

Киреевской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения требований законодательства о регулировании тарифов в ООО «Водо-ресурс».

Эта компания занимается эксплуатацией водопроводных и канализационных сетей, водозаборов и насосных станций города Липки и обеспечивает водоснабжение и водоотведение в границах населённого пункта.

Правоохранители установили, что у ООО «Водо-ресурс» отсутствуют утверждённые тарифы на услуги – на протяжении двух месяцев коммунальщики производили расчеты и начисляли плату по тарифам, утверждённым для компании «ВодКомСервис» в 2016 году.

Это является грубым нарушением действующего жилищного законодательства. В отношении генерального директора организации возбуждено административное дело, постановление направлено для рассмотрения в комитет Тульской области по тарифам.

Кроме того, прокурором внесено представление об устранении выявленных нарушений закона, которое находится в стадии рассмотрения.

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 20:10 +1
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Место
Тульская областьЛипки

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