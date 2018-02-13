В соцсетях туляки распространяют информацию о нападении маньяка на девочку

Вечером 12 февраля в соцсетях появился тревожный пост: в Зареченском районе Тулы завелся маньяк:

– Сегодня в 14.00 возле школы №1 (ЦО №2) произошло нападение на девочку, ученицу 4-го класса! По словам девочки, мужчина 45 лет, одетый в черные классические брюки, черную куртку, черную шапку, с рыжими волосами и гнилыми зубами. Схватил за капюшон и с криками «Передай своим подружками, что в школу ты больше не вернёшься», начал тащить ее за собой. По неизвестным причинам (то ли спугнули, то ли сам испугался) убежал в направлении улицы Максимовского (детсад).

Огромная просьба всем, кто видел или что-нибудь слышал об этом, сообщить маме девочки по телефону 8 (950)***-**-**. Не игнорируйте это сообщение! Любая информация поможет правоохранительным органам разыскать этого гада!

Сообщение мгновенно разлетелось по пабликам и страничкам пользователей. Myslo запросил официальный комментарий у Следственного комитета по Тульской области.

Заявление от родителей девочки действительно поступило в правоохранительные органы.

– При дальнейшей проверке информация не нашла подтверждения, – рассказали в пресс-службе регионального СК РФ.

По нашей информации, школьница выдумала нападение, чтобы привлечь к себе внимание родителей.

Напомним, что подобная история произошла в Туле в ноябре 2017 года. Тогда 13-летняя девочка рассказала родителям о том, что ее пытались похитить неизвестные люди на перекрестке улицы Советской и Красноармейского проспекта. Эта новость мгновенно вызвала общественный резонанс. Но спустя несколько дней школьница призналась, что никакого похищения не было, она это выдумала.