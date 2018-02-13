В Кимовске на глазах у полицейского воровали рельсы

Ущерб предприятию нанесен более чем на 1,5 млн рублей.

Кимовский городской суд вынес обвинительный приговор начальнику пункта полиции «Епифанский» МО МВД России «Кимовский». Он признан виновным по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность).

Суд установил, что полицейский получил указание от начальства проверить сообщение о преступлении: якобы неустановленные лица демонтируют железнодорожные пути, принадлежащие Кимовскому радиоэлектромеханическому заводу.

5 июля 2016 года полицейский прибыл на указанный участок, где увидел, как четыре человека демонтировали рельсы. Один из мужчин оказался знакомым сотрудника полиции. Он пояснил, что бригада выполняет работы на основании договора купли-продажи оборудования, и предъявил представителю власти копию соответствующего документа.

Майор полиции не стал проверять обстоятельства дела. Поверив объяснениям знакомого, он покинул место происшествия.

Впоследствии выяснилось, что договор был поддельным.

– Неустановленные следствием лица смогли довести до конца свой преступный умысел, похитив демонтированные 143 метра железнодорожных путей, тем самым причинив АО «КРЭМЗ» материальный ущерб в размере 1 623 899 рублей, — сообщается пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Суд назначил полицейскому наказание в виде штрафа в размере 80 000 руб. с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, в правоохранительных органах РФ на срок 2 года. Приговор суда в законную силу не вступил.

По факту хищения имущества АО «КРЭМЗ» следственными органами возбуждено уголовное дело по пункту «а» ч. 4 ст. 158 (кража, совершенная группой лиц, в особо крупном размере). Проводится расследование.