Убийство возле «Пряностей и радостей»: Тулячка разыскивает неизвестных музыкантов

В социальной сети ВКонтакте тулячка Юлия Машкова опубликовала пост с просьбой помочь опознать парней с гитарой.

По словам девушки, они стали инициаторами драки, в ходе которой в ночь на 5 августа погиб человек.

Вот что пишет Юлия Машкова (орфография и пунктуация автора сохранены) в группе «Подслушано в Туле»:

Уважаемые туляки и гости города!!!!В ночь с 4 на 5 августа 2017 года,произошла драка на мосинском мосту,со стороны ресторана "Пряности и радости"!!!! Впоследствии чего умер молодой человек!!!! инициаторами драки - были музыканты,которые играли в ту ночь в мосинском переходе!!!! Огромная просьба ко всем,кто либо обладает какой информацией,или может кто знает этих людей-!!!!! пожалуйста, отпишитесь в личку!!!!!(оперативно- следственная группа бездействует)!!!!!! Пожалуйста не останьтесь равнодушными к нашей беде!!!!!! PS: Предположительно, это те музыканты! Фото не чёткое, но может кто-то узнает их, или кто видел, или знает лично!!!!

Напомним, ночью 5 августа в Туле в период времени с 3.00 до 4.00 около ресторана «Пряности и радости» на улице Октябрьской двое неизвестных избили 30-летнего мужчину, который позднее скончался от полученных травм.