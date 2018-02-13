Убийство возле «Пряностей и радостей»: Тулячка разыскивает неизвестных музыкантов
В социальной сети ВКонтакте тулячка Юлия Машкова опубликовала пост с просьбой помочь опознать парней с гитарой.
По словам девушки, они стали инициаторами драки, в ходе которой в ночь на 5 августа погиб человек.
Вот что пишет Юлия Машкова (орфография и пунктуация автора сохранены) в группе «Подслушано в Туле»:
Уважаемые туляки и гости города!!!!В ночь с 4 на 5 августа 2017 года,произошла драка на мосинском мосту,со стороны ресторана "Пряности и радости"!!!! Впоследствии чего умер молодой человек!!!! инициаторами драки - были музыканты,которые играли в ту ночь в мосинском переходе!!!! Огромная просьба ко всем,кто либо обладает какой информацией,или может кто знает этих людей-!!!!! пожалуйста, отпишитесь в личку!!!!!(оперативно- следственная группа бездействует)!!!!!! Пожалуйста не останьтесь равнодушными к нашей беде!!!!!! PS: Предположительно, это те музыканты! Фото не чёткое, но может кто-то узнает их, или кто видел, или знает лично!!!!
Напомним, ночью 5 августа в Туле в период времени с 3.00 до 4.00 около ресторана «Пряности и радости» на улице Октябрьской двое неизвестных избили 30-летнего мужчину, который позднее скончался от полученных травм.
По данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Следственный комитет обратился к жителям Тулы за помощью в установлении личности преступников.
Приметы нападавших:
- Первый мужчина: на вид 23-25 лет, плотного телосложения, славянской внешности, рост около 170 см, коротко стриженый, с бородой русого цвета. Был одет в белую кофту с рукавами, брюки черного цвета и черные кроссовки.
- Второй мужчина: на вид около 25 лет, худощавого телосложения, славянской внешности, рост около 180 см, волосы средней длины темного цвета. Был одет в черную кофту с капюшоном. При себе имел акустическую гитару темно-красного цвета.
Всех, кто располагает информацией об обстоятельствах совершенного преступления или лицах, его совершивших, просьба сообщить по телефонам: 123; 26-37-88; 8-910-153-25-73 или 02.