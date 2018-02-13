В каких тульских домах в 2018 году заменят лифты?
Сейчас специалисты главных управлений по территориальным округам совместно с жителями составляют списки.
В 2018 году в тульских домах, введенных в эксплуатацию в 1956-1977 гг., планируется заменить 75 лифтов.
Напомним, в Туле разработана программа по замене лифтового оборудования. Программа будет реализовываться на условиях софинансирования из нескольких источников: городской бюджет, бюджет области, средства Фонда капитального ремонта Тульской области и жителей.
Определен предварительный адресный список МКД, который включил в себя 52 МКД – это 160 лифтов.
Специалисты главных управлений по территориальным округам проводят общие собрания собственников МКД, вошедших в предварительный адресный список. Собрания проходят до 13 февраля.
Собственникам помещений МКД разъясняют условия вступления в программу, порядок сбора средств.
После принятия решения и оформления данного решения протоколом, жителям необходимо будет собрать и перевести на расчетный счет денежные средства в необходимом объеме до 15 марта.
Важное условие программы: деньги по взносам на капитальный ремонт должны перечисляться на счет регионального оператора.
Адресный перечень многоквартирных домов (ввод в эксплуатацию: с 1956 по 1977 годы):
|
1
|
пр-т Ленина, д. 65/4
|
1956
|
2
|
пр.т Ленина, д. 129
|
1967
|
3
|
ул. Первомайская, д. 36
|
1968
|
4
|
ул. Первомайская, д. 44
|
1968
|
5
|
ул. Токарева, д.49
|
1968
|
6
|
пр-т Ленина, д.141
|
1969
|
7
|
ул. Сойфера, д. 9
|
1970
|
8
|
ул. Токарева, д.47
|
1970
|
9
|
пр-т Красноармейский, д. 26
|
1970
|
10
|
пр-зд Промышленный, д. 6
|
1970
|
11
|
пр-т Ленина, д.145
|
1970
|
12
|
ул. Первомайская, д. 28
|
1971
|
13
|
ул. Металлургов, д. 41
|
1972
|
14
|
ул. Новомосковская, д. 1
|
1972
|
15
|
ул. Новомосковская, д. 5
|
1972
|
16
|
ул. Новомосковская, д. 9
|
1972
|
17
|
ул. Кирова, д. 28
|
1972
|
18
|
ул. Металлургов, д. 45а
|
1972
|
19
|
ул. Кауля, д.11, корп. 1
|
1973
|
20
|
пр. Ленина, д. 133б
|
1974
|
21
|
ул. Кауля, д.13, корп. 1
|
1974
|
22
|
ул. Ложевая, д. 130
|
1974
|
23
|
ул. Дм. Ульянова, д. 1а
|
1975
|
24
|
ул. Ложевая, д. 136
|
1975
|
25
|
ул. Мезенцева, д. 44, корп. 3
|
1975
|
26
|
ул. Металлургов, д. 43б
|
1975
|
27
|
ул. Новомосковская, д. 25
|
1975
|
28
|
ул. Пузакова, д. 46
|
1975
|
29
|
ул. Циолковского, д. 5, корп. 2
|
1976
|
30
|
ул. Кирова, д. 14
|
1976
|
31
|
ул. Братьев Жабровых, д. 8
|
1976
|
32
|
ул. Демидовская, д. 82
|
1976
|
33
|
ул. Кауля, д. 9, корп. 3
|
1976
|
34
|
ул. М.Горького, д. 27
|
1976
|
35
|
ул. Мезенцева, д. 44, корп. 1
|
1976
|
36
|
ул. Пузакова, д. 5
|
1976
|
37
|
пр-т Ленина, д.147, корп. 2
|
1977
|
38
|
пр-т Ленина, д.147, корп. 3
|
1977
|
39
|
ул. Волкова, д. 1, корп. 1
|
1977
|
40
|
ул. Кирова, д. 8/128
|
1977
|
41
|
ул. Лейтейзена, д. 8
|
1977
|
42
|
ул. М.Горького, д. 49
|
1977
|
43
|
ул. М.Горького, д. 7
|
1977
|
44
|
ул. Новомосковская, д. 21
|
1977
|
45
|
ул. Прокудина, д. 2, корп. 1
|
1977
|
46
|
ул. Пузакова, д. 20
|
1977
|
47
|
ул. Пузакова, д. 20а
|
1977
|
48
|
ул. Пузакова, д. 60
|
1977
|
49
|
ул. Пузакова, д. 66
|
1977
|
50
|
ул. Пузакова, д. 70
|
1977
|
51
|
ул. Седова, д. 12, корп. 1
|
1977