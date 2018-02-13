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В каких тульских домах в 2018 году заменят лифты?
Фото files.vm.ru

В каких тульских домах в 2018 году заменят лифты?

Сейчас специалисты главных управлений по территориальным округам совместно с жителями составляют списки.

В 2018 году в тульских домах, введенных в эксплуатацию в 1956-1977 гг., планируется заменить 75 лифтов.

Напомним, в Туле разработана программа по замене лифтового оборудования. Программа будет реализовываться на условиях софинансирования из нескольких источников: городской бюджет, бюджет области, средства Фонда капитального ремонта Тульской области и жителей.

Определен предварительный адресный список МКД, который включил в себя 52 МКД – это 160 лифтов.

Специалисты главных управлений по территориальным округам проводят общие собрания собственников МКД, вошедших в предварительный адресный список. Собрания проходят до 13 февраля.

Собственникам помещений МКД разъясняют условия вступления в программу, порядок сбора средств.

После принятия решения и оформления данного решения протоколом, жителям необходимо будет собрать и перевести на расчетный счет денежные средства в необходимом объеме до 15 марта.

Важное условие программы: деньги по взносам на капитальный ремонт должны перечисляться на счет регионального оператора.

Адресный перечень многоквартирных домов (ввод в эксплуатацию: с 1956 по 1977 годы):

1

пр-т Ленина, д. 65/4

1956

2

пр.т Ленина, д. 129

1967

3

ул. Первомайская, д. 36

1968

4

ул. Первомайская, д. 44

1968

5

ул. Токарева, д.49

1968

6

пр-т Ленина, д.141

1969

7

ул. Сойфера, д. 9

1970

8

ул. Токарева, д.47

1970

9

пр-т Красноармейский, д. 26

1970

10

пр-зд Промышленный, д. 6

1970

11

пр-т Ленина, д.145

1970

12

ул. Первомайская, д. 28

1971

13

ул. Металлургов, д. 41

1972

14

ул. Новомосковская, д. 1

1972

15

ул. Новомосковская, д. 5

1972

16

ул. Новомосковская, д. 9

1972

17

ул. Кирова, д. 28

1972

18

ул. Металлургов, д. 45а

1972

19

ул. Кауля, д.11, корп. 1

1973

20

пр. Ленина, д. 133б

1974

21

ул. Кауля, д.13, корп. 1

1974

22

ул. Ложевая, д. 130

1974

23

ул. Дм. Ульянова, д. 1а

1975

24

ул. Ложевая, д. 136

1975

25

ул. Мезенцева, д. 44, корп. 3

1975

26

ул. Металлургов, д. 43б

1975

27

ул. Новомосковская, д. 25

1975

28

ул. Пузакова, д. 46

1975

29

ул. Циолковского, д. 5, корп. 2

1976

30

ул. Кирова, д. 14

1976

31

ул. Братьев Жабровых, д. 8

1976

32

ул. Демидовская, д. 82

1976

33

ул. Кауля, д. 9, корп. 3

1976

34

ул. М.Горького, д. 27

1976

35

ул. Мезенцева, д. 44, корп. 1

1976

36

ул. Пузакова, д. 5

1976

       37

пр-т Ленина, д.147, корп. 2

1977

       38

пр-т Ленина, д.147, корп. 3

1977

39

ул. Волкова, д. 1, корп. 1

1977

40

ул. Кирова, д. 8/128

1977

41

ул. Лейтейзена, д. 8

1977

42

ул. М.Горького, д. 49

1977

43

ул. М.Горького, д. 7

1977

44

ул. Новомосковская, д. 21

1977

45

ул. Прокудина, д. 2, корп. 1

1977

46

ул. Пузакова, д. 20

1977

47

ул. Пузакова, д. 20а

1977

48

ул. Пузакова, д. 60

1977

49

ул. Пузакова, д. 66

1977

50

ул. Пузакова, д. 70

1977

51

ул. Седова, д. 12, корп. 1

1977

 

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:14 +3
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