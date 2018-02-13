В каких тульских домах в 2018 году заменят лифты?

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Сейчас специалисты главных управлений по территориальным округам совместно с жителями составляют списки.

В 2018 году в тульских домах, введенных в эксплуатацию в 1956-1977 гг., планируется заменить 75 лифтов.

Напомним, в Туле разработана программа по замене лифтового оборудования. Программа будет реализовываться на условиях софинансирования из нескольких источников: городской бюджет, бюджет области, средства Фонда капитального ремонта Тульской области и жителей.

Определен предварительный адресный список МКД, который включил в себя 52 МКД – это 160 лифтов.

Специалисты главных управлений по территориальным округам проводят общие собрания собственников МКД, вошедших в предварительный адресный список. Собрания проходят до 13 февраля.

Собственникам помещений МКД разъясняют условия вступления в программу, порядок сбора средств.

После принятия решения и оформления данного решения протоколом, жителям необходимо будет собрать и перевести на расчетный счет денежные средства в необходимом объеме до 15 марта.

Важное условие программы: деньги по взносам на капитальный ремонт должны перечисляться на счет регионального оператора.

Адресный перечень многоквартирных домов (ввод в эксплуатацию: с 1956 по 1977 годы):