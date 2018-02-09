В Донском «Фольксваген» столкнулся с автобусом

Фото пресс-службы УГИБДД по Тульской области

8 февраля в 18.45 в Донском возле дома № 31 на ул. Шахтной произошло ДТП.

Автомобиль «Фольксваген Транспортер» под управлением 46-летнего водителя столкнулся с автобусом МАЗ-256200, за рулем которого находился 34-летний мужчина.

В результате ДТП пострадала 31-летняя пассажирка автобуса. После оказания медицинской помощи она отправилась домой, госпитализации не потребовалось.

Водитель «Фольксвагена» от прохождения освидетельствования на состояние опьянения отказался.