Тульский баскетбольный клуб «Арсенал» победил майкопское «Динамо»

Фото Дмитрия Дзюбина.

8 февраля в Туле в спортивном комплексе «Новое поколение» прошел первый из двух заключительных матчей первого этапа Чемпионата России суперлиги 2 дивизиона между командами «Арсенал» (Тула) и «Динамо» (Майкоп).

Игра завершилась победой «Арсенала» со счетом 78:76.

В первом круге в Майкопе туляки уступили в обеих встречах — 78:80 и 63:75. Сейчас наша команда занимает 3−5-ю строчку в турнирной таблице, БК «Майкоп» — 3-е место.

9 февраля в 19.00 «Арсенал» и «Динамо» (Майкоп) встретятся снова на той же арене.

Напомним, баскетбольный клуб получает поддержку Фонда развития Тульской области «Перспектива» по инициативе губернатора Алексея Дюмина. 17 января на встрече с представителями ведущих спортивных федераций региона к Алексею Дюмину с просьбой помочь в финансировании команды обратился вице-президент областной федерации баскетбола, мастер спорта СССР, тренер высшей категории Виктор Усков.

По словам Виктора Ускова, в 90-е годы клуб «Арсенал» среди игровых видах спорта занимал третье место в Российской Федерации. Но, несмотря на это, команда распалась, и лишь два года назад благодаря Алексею Дюмину начала возрождаться. Из 12 игроков в команде — 7 туляков, а остальные -из других регионов.

«Сейчас для нас главное — достойно выступить на Чемпионате», — сказал Виктор Усков.

Директор спортивной школы «Игровые виды спорта» Майя Гришина отметила, что в настоящее время в Тульской области баскетбол находится на подъёме. Возможно, свою роль в этом сыграл фильм «Движение вверх». Сейчас в школе занимаются порядка 850 детей, это на 30% больше, чем в 2016 году.

«Баскетбол — один из самых динамичных видов спорта, в нем много ярких игровых моментов, основанных на командной работе», — считают юные баскетболисты.