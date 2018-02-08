В МВД раскрыли подробности ДТП, в котором сгорел заживо житель Новомосковска

Кадр из видео.

В полиции опровергли информацию о том, что один из участников скрылся с места происшествия.

Ранее Myslo сообщал, что 29 января в страшной автокатастрофе в Московской области погиб 22-летний житель Новомосковска.

Родственники погибшего рассказали в соцсетях, что в автомобиль «Лада Гранта» врезалась фура и скрылась с места происшествия. Парень позвонил родным и сообщил, что попал в ДТП, а через несколько минут связь прервалась… В этот момент в машину влетел другой большегруз. От удара легковушка загорелась вместе с водителем. К сожалению, молодой человек не успел выбраться из смертельной ловушки.

В УМВД России по Московской области по запросу Myslo озвучили официальную версию происшествия.

– 29 января примерно в 13.50 на 65-м км автомагистрали М-4 «Дон» произошло столкновение грузового тягача DAF, следовавшего со стороны Каширы в сторону Москвы, и автомобиля «Лада Гранта», стоящего в попутном направлении с включенной аварийной сигнализацией. От полученного удара легковой автомобиль загорелся и выкатился в крайнюю правую полосу, где совершил столкновение с двигавшимся грузовым автомобилем «Мерседес-Бенц».

В результате ДТП водитель «Лады» от полученных телесных повреждений скончался на месте.

Ни один из участников ДТП не скрылся с места происшествия.

По данному факту следственным управлением УМВД России по г. о. Домодедово возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ —

«Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств».

Санкцией данной статьи предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

разыскиваются очевидцы

Родственники погибшего продолжают разыскивать очевидцев аварии. Если у вас имеется запись с видеорегистратора, пишите сюда (сестра погибшего водителя).