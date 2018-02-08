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Застрявшую возле Платоновского парка в Туле фуру вытянули
Фото Алексея Пирязева.

Застрявшую возле Платоновского парка в Туле фуру вытянули

На это потребовалось около двух часов.

В ночь с 7 на 8 февраля в Туле возле Платоновского парка застряла фура. Видимо, водителя в неверном направлении повел навигатор — вместо проезда там оказался тупик. Водителю пришлось ночевать в машине.

Кстати, это не первый случай, когда дальнобойщики поворачивают на улицу Маргелова не там, где нужно, и оказываются в ловушке.

Уже 8 февраля фуру удалось спасти силами водителей из группы Play Dalnoboy.

Как стало известно Myslo, транспортное средство вытягивали с помощью автокрана. Операция заняла два часа. Затем автомобиль тащили до проспекта Ленина на буксире.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:48 +2
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