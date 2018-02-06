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Житель Новомосковска сгорел заживо в своем автомобиле: разыскиваются очевидцы
Кадр из видео.

Житель Новомосковска сгорел заживо в своем автомобиле: разыскиваются очевидцы

Если у вас есть запись с видеорегистратора, присылайте родственникам погибшего парня.

Страшная авария произошла в Московской области на 66-м км трассы М-4 «Дон» около двух часов дня 29 января. В «Ладу Гранта» врезалась фура и скрылась с места происшествия. А через несколько минут в легковушку влетел другой большегруз. От удара «Лада» загорелась, водитель выбраться не смог — сгорел заживо. Погибшим оказался 22-летний житель Новомосковска.

Страшные кадры пожара попали на видео:

Очевидец говорит:

– Я остановился, хотел помочь, но к машине уже невозможно было подойти. Подошёл к фуре, спросил, почему сразу не вышел, не помог человеку. На что тот ответил: «Я испугался, я был в шоке, я не видел его даже!»

Родственники погибшего разыскивают очевидцев аварии. Если у вас имеется запись с видеорегистратора, пишите сестре погибшего парня на ее страницу ВКонтакте.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:08 +3
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