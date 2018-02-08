Тульские здания украсит архитектурная подсветка

В Туле разработана концепция подсветки зданий. В настоящий момент выделено 105 зданий-доминант, которые необходимо подсветить в первую очередь. По 55 из них подготовлены эскизные проекты. Территориальные округа города ведут проработку по первым объектам: это здания областных и муниципальных учреждений, многоквартирные дома, торговые и офисные центры.

– В первую очередь необходимо проработать вопросы подсветки зданий на улицах-доминантах по каждому району, провести расчеты стоимости работ в кратчайшие сроки и приступить к взаимодействию с собственниками зданий по согласованию данных работ, — сказал глава администрации Тулы Евгений Авилов.