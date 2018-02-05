Тульские волонтёры просят помочь в поисках пропавшего молодого человека

О судьбе 29-летнего жителя Плавска Евгения Митярикова ничего неизвестно с 1 февраля.

Волонтёры тульского поискового отряда «Лиза Алерт» просят жителей региона помочь в поисках 29-летнего жителя Плавска Евгения Митярикова.

Он пропал 1 февраля – с тех пор его местонахождение не известно. По предварительным данным, может находиться в Туле. Молодой человек нуждается в медицинской помощи.

Приметы: рост 179 см, нормальное телосложение, глаза зеленые, волосы светлые. Был одет: брюки черного цвета, куртка черная типа фуфайки.