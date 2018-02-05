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Смерть школьника в ДТП на ул. Октябрьской в Туле: Дело закрыто

Смерть школьника в ДТП на ул. Октябрьской в Туле: Дело закрыто

Как стало известно Myslo, после крайне долгой проверки в возбуждении уголовного дела по факту аварии было отказано.

Рано утром 28 августа 2017 года на улице Октябрьской в Туле в районе дома №39 автомобиль БМВ сбил 14-летнего мальчика. От полученных травм школьник скончался на месте.

ДТП произошло в нескольких метрах от пешеходного перехода: подросток переходил дорогу в неположенном месте. В тот день в лицее №2 были сборы перед началом нового учебного года.

По словам водителя БМВ, он стоял в потоке машин, на светофоре был красный. Когда загорелся зеленый свет, он двинулся по трамвайным путям.

Неожиданно из-за других машин справа выбежал мальчик. Водитель не успел затормозить.

Как стало известно Myslo, предварительная проверка проводилась несколько месяцев сотрудниками Следственного управления при УМВД Тульской области. Было назначены и проведено несколько исследований. В том числе сотрудники полиции проверяли версию водителя о том, что он не имел возможности затормозить и избежать ДТП. Эта версия подтвердилась.

Заместитель начальника пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев:

Сергей Сергейчев

Сергей Сергейчев

– В возбуждении уголовного дела по данному факту отказано, так как в ходе проверки было установлено, что водитель не имел возможности избежать наезда на ребенка.

 

 

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вчера, в 18:13 +11
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