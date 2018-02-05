В Тульской области жители Пушкарской Слободы ждут дорогу 20 лет

С просьбой помочь привлечь внимание к проблеме в редакцию Myslo обратилась жительница Пушкарской Слободы (Крапивна) Щекинского района Тульской области Анна Котельникова.

– Жители добиваются дороги уже 20 лет. Они проводили собрания, писали письма в администрацию и, что обидно, получали порой положительные решения. Но их никто не исполнял, — говорит Анна.

При этом несколько лет назад вокруг деревни, в обход жилых домов, появилась дорога, но для кого она, до сих пор неясно: дорога заканчивается тупиком с остановкой общественного транспорта. К слову, по этой дороге общественный транспорт не ходил никогда.

– На строительство этой дороги из бюджета было потрачено более 30 млн рублей. Дорога хорошая, но куда по ней ездить? Для кого она сделана? Ею никто не пользуется. Мы хотели самостоятельно сделать съезды с дороги к себе в деревню, но проезжая часть находится на возвышенности, а дома — в низине, куда выведены водоотводы, и из-за них ничего сделать нельзя.

Анна с мужем и двумя детьми переехали в Пушкарскую Слободу в 2014 году и за три года уже успели вовсю ощутить прелести жизни в глубинке. До магазина, больницы, детского сада и школы – 4−6 км. Летом, осенью и весной дорогу сильно размывает, зимой ее заносит снегом, а порой она превращается в настоящую ледяную реку. Дети вынуждены ходить по этой дороге в школу, взрослые — ездить на работу, что часто просто невыполнимо: машина или не едет, или едет с угрозой для жизни — того и гляди улетит в поле. Это не говоря уже о ремонте авто после езды по такому бездорожью...

– Многие вынужденно оставляют машины далеко от дома, там, откуда утром можно выехать на работу. Как результат — нашу машину взломали и обокрали. Но и это не самое неприятное. Именно по новой дороге в Пушкарскую Слободу направляют скорую помощь и пожарных. Те, конечно же, приезжают в тупик, которым дорога заканчивается. Врачи вынуждены идти до деревни пешком! Как-то в метель мы вызвали скорую ребенку. Машина заблудилась... Хорошо, что мы, двое взрослых людей, смогли встретить медработников. А если их вызывает одинокий пенсионер? Или мать с малышом? Оставить больного ребенка одного и идти встречать медиков?! — возмущается Анна.

Власти, ссылаясь на отсутствие средств, к обустройству дороги не приступали либо указывали на ту самую «тупиковую дорогу»: мол, есть же уже всё!

Пытались слобожане сделать дорогу по программе «Народный бюджет», но дважды не прошли в конкурсном отборе.

Не получив поддержки со стороны администрации, жители деревни Пушкарская Слобода обратились в прокуратуру, которая обязала администрацию Крапивны провести грейдирование их дороги.

– Мы вынуждены обратиться в суд. Живем в XXI веке, и подход к управлению и власти должен наконец измениться. То, что происходит у нас, это просто стыд — власти не могут сделать дорогу в 800 метров! — возмущается Анна Котельникова.