Тульские полицейские задержали серийного вора

Тульские полицейские задержали подозреваемого в серийных кражах. По предварительным данным, 41-летний ранее судимый житель поселка Рассвет проникал в дома своих жертв через окно, отжимая раму.

Мужчина похищал различные ценности, чаще всего ювелирные изделия. При этом вор работал в различных частях города: в Привокзальном округе, на Косой Горе, в посёлке Ленинский. Ущерб жертвам был нанесен в несколько десятков тысяч рублей.

Так, в начале января подозреваемый залез в дом, расположенный в одной из деревень на территории Большой Тулы. Вор украл изделия из золота: цепочку, крест и иконку. Ущерб владельцу нанесен на 380 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции располагают сведениями о совершении мужчиной не менее семи краж.

В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.