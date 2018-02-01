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Тульские полицейские задержали серийного вора

Тульские полицейские задержали серийного вора

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Тульские полицейские задержали подозреваемого в серийных кражах. По предварительным данным, 41-летний ранее судимый житель поселка Рассвет проникал в дома своих жертв через окно, отжимая раму.

Мужчина похищал различные ценности, чаще всего ювелирные изделия. При этом вор работал в различных частях города: в Привокзальном округе, на Косой Горе, в посёлке Ленинский. Ущерб жертвам был нанесен в несколько десятков тысяч рублей.

Так, в начале января подозреваемый залез в дом, расположенный в одной из деревень на территории Большой Тулы. Вор украл изделия из золота: цепочку, крест и иконку. Ущерб владельцу нанесен на 380 тысяч рублей.

Сейчас сотрудники полиции располагают сведениями о совершении мужчиной не менее семи краж.

 

В полиции возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ «Кража». Об этом рассказали в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:14 +4
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