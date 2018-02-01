Николай Терехов опроверг информацию о коммунальной аварии в Узловой

По его словам, в городе проводятся плановые ремонтные работы.

1 февраля в 10.08 в оперативно-дежурную смену «Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тульской области» сообщили о частичном нарушении холодного водоснабжения в Узловой. По данным ведомства, без воды остались более 150 домов — это около 8900 человек.

Глава администрации Узловского района Николай Терехов сообщил корреспонденту Myslo, что нет никакой коммунальной аварии, отключения плановые. Восстановить подачу водоснабжения планируют через 2-3 часа.