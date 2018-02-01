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В филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут Дни открытых дверей

В филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут Дни открытых дверей

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

3 февраля с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдут Дни открытых дверей.

Акции состоятся по адресам:

  • Тула, ул. Кауля, д. 31;
  • филиал №2, Ясногорск, ул. Щербина, д. 4;
  • филиал №4, Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 11:39 0
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