В филиалах Тульской областной стоматологической поликлиники пройдут Дни открытых дверей

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.

3 февраля с 9.00 до 15.00 в филиалах ГУЗ «Тульская областная стоматологическая поликлиника» пройдут Дни открытых дверей.

Акции состоятся по адресам:

Тула, ул. Кауля, д. 31;

филиал №2, Ясногорск, ул. Щербина, д. 4;

филиал №4, Ефремов, ул. Дачная, д. 4.

В этот день желающие без предварительной записи смогут пройти профилактический осмотр для выявления стоматологических заболеваний, в том числе обследование с использованием комплекта АФС с целью ранней диагностики онкологических заболеваний тканей и органов полости рта, а также получить консультацию врача-стоматолога.

При себе иметь паспорт, полис обязательного медицинского страхования, СНИЛС.