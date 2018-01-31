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Жители Кимовска жалуются на платную детскую горку в центре города

Жители Кимовска жалуются на платную детскую горку в центре города

Сквер, в котором находится сооружение, обустраивали по программе «Народный бюджет».

Местный житель Андрей Юнцов поднял эту проблему в твиттере. Через соцсеть он обратился к местной администрации, сообщив, что на горке предприниматель берет с детей по 100 рублей, не выдавая при этом чеков.

Также активиста волнует и не менее важная проблема: кто проверял качество самой горки? Безопасна ли она?

Андрея в твиттере поддерживают и другие неравнодушные жители.

Активисты вышли на место и попытались пообщаться с предпринимателем под видеозапись. Разговора не получилось.

 

вчера, в 13:31 +5
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