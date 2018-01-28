Фоторепортаж Алексея Пиряева.
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day»
Праздник прошел уже во второй раз в рамках проекта «Зима по-тульски».
28 января в Центральном парке культуры и отдыха им.
Команды-участницы изо всех сил старались поразить строгое жюри оформлением своих зимних транспортных средств и даже подготовили творческую самопрезентацию.
На фонтанной площади для гостей праздника развернулась ярмарка тульских мастеров и чаепитие из тульского самовара.
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