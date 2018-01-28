В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day»

Фоторепортаж Алексея Пиряева.

Праздник прошел уже во второй раз в рамках проекта «Зима по-тульски».

28 января в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова во второй раз прошел фестиваль наряженных санок «Сани-day». Мероприятие стало частью проекта «Зима по-тульски».

Команды-участницы изо всех сил старались поразить строгое жюри оформлением своих зимних транспортных средств и даже подготовили творческую самопрезентацию.

На фонтанной площади для гостей праздника развернулась ярмарка тульских мастеров и чаепитие из тульского самовара.