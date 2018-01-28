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В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day»
Фоторепортаж Алексея Пиряева.

В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day»

Праздник прошел уже во второй раз в рамках проекта «Зима по-тульски».

28 января в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова во второй раз прошел фестиваль наряженных санок «Сани-day». Мероприятие стало частью проекта «Зима по-тульски».

Команды-участницы изо всех сил старались поразить строгое жюри оформлением своих зимних транспортных средств и даже подготовили творческую самопрезентацию. 

На фонтанной площади для гостей праздника развернулась ярмарка тульских мастеров и чаепитие из тульского самовара.

Галерея
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 1
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 2
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 3
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 4
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 5
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 6
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 7
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 8
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 9
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 10
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 11
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 12
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 13
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 14
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 15
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 16
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 17
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 18
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 19
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 20
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 21
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 22
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 23
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 24
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 25
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 26
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 27
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 28
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 29
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 30
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 31
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 32
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 33
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 34
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 35
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 36
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 37
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 38
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 39
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 40
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 41
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 42
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 43
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 44
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 45
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 46
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 47
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 48
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 49
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 50
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 51
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 52
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 53
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 54
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 55
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 56
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 57
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 58
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 59
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 60
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 61
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 62
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 63
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 64
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 65
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 66
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 67
В Центральном парке Тулы прошел санный фестиваль «Сани-day», Фото: 68
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Автор: Юлия Гришина, вчера, в 19:05 +5
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