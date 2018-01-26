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В Тульской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, шестеро пострадали
Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.

В Тульской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, шестеро пострадали

Авария произошла сегодня, 26 января, на трассе М-4.

26 января 2018 года около 5.20 на 235-м километре автотрассы М-4 «Дон» (Богородицкий район) столкнулись фура и микроавтобус «Мерседес».

Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД, автомобили двигались в попутном направлении. В результате столкновения микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.

Один человек погиб, шестеро пострадали, они были госпитализированы с различными травмами.

В ГУ МЧС по Тульской области отмечают, что движение на трассе не затруднено.
 
Подробности ДТП выясняются в региональном УМВД.
 
 

 

 

 

Автор: Юлия Королева, сегодня, в 07:31 +1
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Место
Тульская областьБогородицкий район

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