Фото пресс-службы ГУ МЧС по Тульской области.
В Тульской области в ДТП с микроавтобусом погиб человек, шестеро пострадали
Авария произошла сегодня, 26 января, на трассе М-4.
26 января 2018 года около 5.20 на 235-м километре автотрассы М-4 «Дон» (Богородицкий район) столкнулись фура и микроавтобус «Мерседес».
Как рассказали Myslo в пресс-службе УМВД, автомобили двигались в попутном направлении. В результате столкновения микроавтобус съехал в кювет и опрокинулся.
Один человек погиб, шестеро пострадали, они были госпитализированы с различными травмами.
В ГУ МЧС по Тульской области отмечают, что движение на трассе не затруднено.
Подробности ДТП выясняются в региональном УМВД.
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