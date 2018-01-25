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В Тульской области уменьшится число магазинов, торгующих разливным пивом

В Тульской области уменьшится число магазинов, торгующих разливным пивом

Это связано с вступлением в силу нового закона, ограничивающего продажу алкоголя в жилых домах.

Вступил в законную силу запрет на розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи в помещениях жилых домов. Теперь «разливать» можно только при наличии лицензии на розничную продажу алкоголя.

В ходе профильного совещания в тульском правительстве, председатель областного комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Татьяна Лапаева отметила, что бизнесменам было дано полгода на то, чтобы перепрофилировать свой бизнес либо получить лицензию.

С начала года сотрудники УМВД России по Тульской области проводят необходимые проверки. За неделю пресечено 113 правонарушений – в основном, они касаются запрета продажи алкоголя в нежилых помещениях, 27 из которых расположены в многоквартирных домах.

За нарушение особых требований к розничной продаже алкоголя должностным лицам придётся заплатить штраф на сумму от 20 до 40 тысяч рублей, а для юрлиц сумма взыскания может доходить до 300 тысяч. В обоих случаях дело может закончиться конфискацией товара.

 

Автор: Леонид Почекин, вчера, в 22:25 +6
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