Фото из архива MySLO
Погода в Туле 26 января: холодно, ветрено, без осадков
Синоптики обещают гололедицу, атмосферное давление в пределах нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается переменная облачность.
Ночью местами небольшой снег (но данным сайта Метеоинфо – 1,3 мм), днём предварительно без осадков. На дорогах местами гололедица.
Ветер южный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -15 до -10, днём – от -10 до -5. Атмосферное давление – 755-760 мм рт. ст.
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