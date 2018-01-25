Погода в Туле 26 января: холодно, ветрено, без осадков

Фото из архива MySLO

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе ожидается переменная облачность.

Ночью местами небольшой снег (но данным сайта Метеоинфо – 1,3 мм), днём предварительно без осадков. На дорогах местами гололедица.

Ветер южный, до десяти метров в секунду. Температура воздуха ночью – от -15 до -10, днём – от -10 до -5. Атмосферное давление – 755-760 мм рт. ст.